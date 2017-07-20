Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин провел в четверг, 20 июля, заседание Координационного совета по реализации демографической политики. Совещание с главами администраций муниципальных образований прошло в режиме видеоконференции. Его участники обсудили доклад "О реализации демографической политики в Алтайском крае" за 2016 год, подготовленный по итогам глубокого анализа демографической ситуации, складывающейся в регионе на протяжении ряда последних лет, сообщает пресс-служба правительства.
Губернатор отметил, что демография является ключевым показателем состояния экономики и социальной сферы, чувствительным индикатором любых перемен в государстве и обществе. Глава региона объяснил, с чем связан спад рождаемости в Алтайском крае и в стране в целом.
"В репродуктивный возраст вступило поколение, рожденное в начале 90-х, — самое малочисленное за послевоенный период. Резкий, катастрофический спад рождаемости в период Великой Отечественной войны привел к снижению числа рожденных на рубеже 70‑х годов. Это поколение, в свою очередь, рожало детей в трудный период 90-х. И именно это малочисленное поколение сегодня начинает создавать собственные семьи", — сообщил Александр Карлин.
По его словам, такую тенденцию специалисты предвидели.
"Поэтому на протяжении ряда последних лет мы плотно занимаемся вопросами демографии. Немало в этом направлении сделали, приняли реальные меры как по поддержке рождаемости, так и по снижению смертности. Благодаря мерам социальной поддержки семей с детьми удалось увеличить количество вторых, третьих и последующих детей. Число многодетных семей в крае за последние 10 лет возросло в два раза и превысило 26 тысяч. Тенденция продолжает сохраняться. Для долгосрочного демографического развития региона это является очень важным достижением", — добавил глава региона.
По данным властей, благодаря развитию здравоохранения и мерам профилактики в крае снизилась младенческая и материнская смертность. Губернатор отметил, что на данном этапе важно сохранение программы материнского капитала и совершенствование мер социальной поддержки для семей с детьми.
Как сообщил министр труда и социальной защиты Михаил Дайбов, в конце 2017 года вопросы демографической политики рассмотрят на заседании правительства края, по результатам которого новые формы работы в этом направлении будут закреплены в соответствующих правовых документах. По его словам, дальнейшая работа в сфере демографического развития региона будет направлена на профилактику абортов, проведение высокотехнологичных процедур по восстановлению фертильности женщин.
В настоящее время в Алтайском крае проживает 2 млн 365 тыс. 700 человек. Средняя продолжительность жизни в 2016 году достигла исторического максимума за все время наблюдений и составила более 70 лет.
Комментарии
Число многодетных семей в крае за последние 10 лет возросло в два раза и превысило 26 тысяч. -------------- Тут он может и не врёт. У русских многодетные семьи являются скорее исключением, чем правилом. А вот у узбеков, таджиков, цыган и т.д. всё как раз наоборот.
Численность населения Алтайского края по данным Росстата: 2005 год - 2 539 430 человек, 2017 год - 2 365 680 человек. Итого - минус 173 750 человек. Вот такая вот демография. А остальное все - бла-бла-бла.