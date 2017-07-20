Фото: neoprom-altay.ru
Новый ресторан быстрого питания "Грильница" откроется в Барнауле на площадке торгового центра "Норд-Вест".
Об этом на своей странице в Instagram сообщил директор по развитию сети Максим Тушков, написав: "Седьмой ресторан "Грильница" мы открываем в ТЦ "Норд-Вест!"
Он уточнил, что заведение будет работать круглосуточно.
Как ожидается, ресторан откроется через два месяца. В настоящее время сеть уже набирает сотрудников.
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Напомним, что в настоящее время в Барнауле работает шесть заведений под брендом "Грильница". В прошлом месяце в городе широкий ход получила информация о том, что прокуратура выявила в деятельности сети нарушения.
Комментарии
Думаю, что в пору открывать не рестораны быстрого питания, а социальные столовые и магазины.
Ресторан - это "Ползунов", а Грильница - это забегаловка, с сомнительным качеством жратвы, и просьба не путать понятия!
Зато там мягкое мороженое по 25 рублей А везде по 50 рублей)