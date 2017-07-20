Фото: zolotonosha.ck.ua
Велосипедист угодил под автомобиль в Барнауле и сбежал с места аварии. Городская полиция просит очевидцев ДТП помочь в разбирательстве.
Как сообщили в четверг в городской ГИБДД, инцидент произошел еще 11 июля около 17:30 на пересечении улицы Лазурной и Северного Власихинского проезда.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие – наезд на неустановленного велосипедиста автомобилем Volkswagen Polo под управлением водителя-мужчины 1989 года рождения. Велосипедист с места ДТП скрылся", — констатируют в Госавтоинспекции.
Граждан, что-либо знающих о происшествии, просят сообщить по телефонам: 393-605, 393-548, 391-090, 393-555 или 02.
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