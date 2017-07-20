Столичная компания "ТрансБетон" предлагает услуги по доставке всех сортов бетона — от М100 до М450.
В данной организации можно по низким ценам купить качественный бетон в Москве в любом объеме с экспресс-доставкой на строительный объект.
Клиенты компании "ТрансБетон" могут не сомневаться в высоком качестве получаемого раствора, так как на всех этапах его изготовления осуществляется строжайший технический контроль. Узнать стоимость бетона с доставкой за 1 м3 можно, изучив прайс-лист, опубликованный на официальном сайте предприятия, или позвонив по телефону +7 (495) 721-14-90.
Бетон, производимый компанией "ТрансБетон", — это высокопрочный искусственный материал, получаемый в результате формирования и затвердевания специальной смеси. Он характеризуется оптимальной плотностью и прочностью, высокой степенью огнестойкости, удобен и прост в использовании.
С помощью бетона, купленного в "ТрансБетон", можно легко создавать конструкции всевозможных форм с учетом требований строительной механики и архитектуры. Он обладает безупречными характеристиками и отвечает требованиям качества, соответствует установленным стандартам. Если же учесть, сколько стоит куб бетона, то всякие сомнения отпадают напрочь — ведь "ТрансБетон" реализует строительные материалы по рекордно низким ценам.
Что интересно, заказчики организации имеют уникальную возможность самостоятельно определять пропорции составляющих веществ и добавок, которые будут включены в доставляемый им бетон. Данную услугу предоставляют лишь единичные компании России.
Компания "ТрансБетон" располагает собственным автомобильным парком бетоновозов и бетононасосов, автобетоносмесителей, позволяющих доставлять строительную смесь на любые расстояния без потери ее первоначальных качеств. Это дает возможность оперативно выполнять заказы на поставку разных объемов материала во все регионы. За составление маршрутов в организации отвечают опытные логисты, что также является гарантией отсутствия задержек и переплат.
Стоимость обслуживания для каждого клиента рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом объема заказываемого им материала и удаленности его строительной площадки. Минимальный объем заказа, за исполнение которого берутся специалисты компании "ТрансБетон", — 7 м3.
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