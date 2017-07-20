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Председатель профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (фракция ЛДПР), комментируя рейтинг о положении пенсионеров в России, назвал ряд проблем пенсионной системы страны, которые действительно существуют.
"Так и есть. У нас пенсии мизерные. Россия попала в пятерку самых худших стран мира по пенсионному обеспечению наших граждан, на уровне Индии, Греции, Китая, вот где мы находимся, это уже не первый год ", — приводит "Интерфакс" слова Нилова.
Парламентарий добавил, что был принят проект закона, который устанавливает новую формулу поощрения деятельности негосударственных пенсионных фондов, и при этом россияне продолжают жаловаться, что они теряют свои накопления при переходе из одного негосударственного фонда в другой или из Пенсионного фонда в негосударственный пенсионный фонд.
По его словам, эти фонды пользуются юридической неосведомленностью людей: граждане не знают, что нужно предупредить за пять лет о переходе, и только тогда средства не потеряются. Кроме того, Нилов указал, что вопрос об индексации пенсий работающим пенсионерам до сих пор не решен.
"Граждан провоцируют на эти переходы, а порой за граждан организовывают эти переходы, используя коррупционные схемы, и люди теряют свои накопления. А после мы находимся в этом позорном рейтинге", — сказал депутат Госдумы.
В рейтинге Global Retirement Index французской финансовой корпорации Natixis Россия числится одной из самых некомфортных для пенсионеров стран мира. По версии индекса, в который вошли 43 страны, Россия заняла 40-ю строчку.
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