Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Торжественное вручение ключей от 49 новых автомобилей состоялось в четверг, 20 июля, в самом центре Барнаула.
Служебные "железные кони" правоохранителей выстроились на площади Советов и, несмотря на парадную обстановку, уже пережили первое испытание погодными условиями — краевую столицу опять накрыл ливень.
Новые машины пополнят автопарк 14 территориальных органов внутренних дел края и четырех подразделений ГУ МВД по региону. Машины будут использовать участковые уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб полиции, а также работники уголовного розыска.
Вручая ключи, начальник полиции регионального главка МВД Александр Лаас подчеркнул, что новые автомобили должны повысить оперативность работы правоохранителей и качество реагирования на вызовы граждан.
Комментарии
полсотни.... вот и я подумал, а где 50-й автомобиль?
20.07.2017 18:12
- гость -. Тихо, по документам 150 машин прошло, написали о 50, в результате 49, чисто по Карлински,