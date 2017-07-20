Госдума приняла закон, который позволяет авиакомпаниям запрещать бесплатный провоз багажа пассажирам, которые приобрели невозвратные билеты. Заседание прошло в четверг, 20 июля. Подробности сообщает РБК.
В законе это сформулировано так: "Договор воздушной перевозки пассажира (…) может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа". За отказ заплатить за багаж компания может в одностороннем порядке расторгнуть "договор о воздушной перевозке". Для возвратных билетов сохраняется право брать багаж весом не менее 10 кг.
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При этом перевозчики будут обязаны информировать пассажиров об условиях провоза багажа до покупки билетов.
Закон вступит в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.
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