На днях 21-летний полузащитник лондонского "Тоттенхэма" и сборной Англии по футболу Деле Алли стал самым дорогим игроком мира в возрастной категории до 21 года по версии Soccerex. Шутка ли: стоимость футболиста оценивается в 82,6 миллиона евро.
Второе место в рейтинге у 18-летнего Килиана Мбаппе — нападающего "Монако" и сборной Франции. Его оценили в 61,7 миллиона.
Третье место (60,9 миллиона) у француза — 20-летнего Усмана Дембеле — форварда дортмундской "Боруссии".
При расчете стоимости игроков анализировали возраст, позицию на поле, продолжительность действующего контракта с клубом, количество голов и матчей на международном уровне.
Россиян в этом рейтинге не оказалось.
Деле Алли, 21 год (@delealli36) – 1.8 млн
Молодой игрок года Футбольной лиги Англии: 2014/15
Молодой игрок года по версии ПФА: 2015/16, 2016/17
Член "команды года" Премьер-лиги по версии ПФА: 2015/16, 2016/17
Стоимость на трансфере: 45 млн евро
Килиан Мбаппе, 18 лет (@k.mbappe29) – 1.8 млн
Чемпион Франции: 2016/17
Лучший молодой игрок сезона французской Лиги 1: 2016/17
Чемпион Европы: 2016 (до 19 лет)
Стоимость на трансфере: 35 млн евро
Усман Дембеле, 20 лет (@o.dembele7) – 1.4 млн
Победитель кубка Германии: 2016
Лучший молодой игрок Бундеслиги: 2016
Стоимость на трансфере: 33 млн. евро
Габриэл Жезус, 20 лет (@dejesusoficial) – 3.3 млн
Обладатель Кубка Бразилии — 2015
Чемпион Бразилии — 2016
Олимпийский чемпион — 2016
Стоимость на трансфере: 30 млн евро
Антони Марсьяль, 21 год (@martial_9) 3.9 млн.
Обладатель Кубка Англии: 2016
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017
Вице-чемпион Европы: 2013 (до 29 лет)
Обладатель премии Golden Boy: 2015
Игрок месяца английской Премьер-лиги: сентябрь 2015
Стоимость на трансфере: 30 млн евро
Джанлуиджи Доннарумма, 18 лет (@gigiodonna99) 1.2 млн
Маркус Рашфорд, 19 лет (@marcusrashford) 3 млн
Обладатель Молочного кубка: 2014
Обладатель Кубка Англии: 2016
Обладатель Суперкубка Англии: 2016
Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2017
Победитель Лиги Европы УЕФА: 2017
Награда лучшему игроку 2016 года
Стоимость трансфера: 18 млн евро
Юри Тилеманс, 20 лет (@tielemansofficial) – 105 тыс.
Тимур Бассауэр
Комментарии
Все негры.