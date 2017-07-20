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Решение об установке светофора на Чуйском тракте в селе Сростки приняли в связи с резко возросшим транспортным потоком.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в разгар туристического сезона интенсивность движения на родине Василия Шукшина существенно увеличилась. Большинство автомобилистов останавливаются в Сростках, чтобы побывать на горе Пикет, а также посетить мемориальный музей-заповедник Шукшина.
В этой связи в целях безопасности в селе обустроили дополнительную стоянку, а на пешеходном переходе установили светофор. Эти работы завершили как раз к началу "Шукшинских дней", которые проходят на Алтае.
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