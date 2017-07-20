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В одном из районов Киева убили россиянина, который являлся азербайджанцем по национальности. Его звали Асиф Мамедов, пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство УНН.
Ранее в СМИ появилась информация, что поздно вечером в среду, 19 июля, на парковке ТЦ в Киеве неизвестные из автомата застрелили мужчину. Позже в полиции украинской столицы подтвердили данные, отметив, что убитый оказался уроженцем РФ. По словам пресс-секретаря МВД Украины Артема Шевченко, застреленный мужчина ранее совершил в России убийство и мог скрываться на Украине от правосудия.
СМИ пишут, что при Мамедове нашли водительские права, выданные в одном из городов Алтайского края. Его разыскивали в России по подозрению в убийстве с 2015 года, он был объявлен в розыск полицией города Новокузнецка.
Агентство отмечает, что у погибшего обнаружили около 20 входных и выходных ран от пуль. Преступники стреляли из автомата Калашникова и скрылись с места преступления на черной машине марки Lanos.
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