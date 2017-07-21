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Рабочая неделя в Алтайском крае завершается точно так же, как и началась – дождями, грозами и градом.
По сообщению регионального Гидрометцентра, в пятницу, 21 июля, осадки ожидаются на большей части территории края. Днем в регионе +23…+28 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 18 метров.
В Барнауле во второй половине дня дождь, гроза, возможен град. Температура в краевой столице составит +23…+25 градусов. Ветер юго-западный, до 12 метров в секунду.
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