Фото: avito.ru
Пятикомнатную квартиру продают в самом центре Барнаула – на проспекте Социалистическом – за 20 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
Жилье находится на шестом этаже семиэтажного элитного дома. Продавец квартиры отмечает, что в настоящее время здесь заканчивается ремонт.
"Достойная техника, мебель, квартира солнечная, вид на две стороны", — уточняется в объявлении.
Читайте также: Шестикомнатную квартиру продают в барнаульском "доме-эксперименте". Фото
Что касается планировки, то в квартире имеется кухня-столовая, гостиная, три спальни и даже кабинет-кальянная.
Дом охраняется, во дворе имеется парковка.
Комментарии