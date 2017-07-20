Фото: vk.com/barneos22
Очевидцы сообщили об аварии с участием автомобиля Suzuki Grand Vitara и грузовой "Газели" недалеко от Барнаула. Соответствующая запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" в 18:55 четверга, 20 июля.
Уточняется, что машины столкнулись перед станцией "Присягино". В результате ДТП образовалась большая пробка.
Очевидцы описали аварию как "жесткую". С их слов, водителя Suzuki зажало в салоне. На опубликованных снимках видно, что на месте происшествия стоит реанимация, а также находятся полицейские и сотрудники МЧС.
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