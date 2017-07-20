Фото: bezopasnost-tv.ru
В Федеральной службе судебных приставов не собираются прощать россиянам долги перед банками на сумму 1 триллион рублей. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на данные пресс-службы ведомства, отличающиеся от информации, которую ранее опубликовали СМИ.
Так, за пять месяцев текущего года приставам поступило 1,4 миллиона исполнительных производств о взыскании кредиторской задолженности, а не четыре миллиона, как было сказано в публикациях СМИ. В ФССП уточнили, что 4,3 миллиона исполнительных производств "по кредитам" — это общее количество тех, которые сейчас находятся на исполнении у приставов.
По 81% таких исполнительных производств приставы осуществляют меры принудительного исполнения, которые предусмотрены действующим законом, из них по 31% взыскание обращено на зарплату и другие доходы должников.
Подчеркивается, что по сравнению с аналогичным периодом 2016 года взысканная сумма по "кредитным долгам" увеличилась на 48%, хотя СМИ написали, что ежегодно она уменьшается.
Также в публикациях сообщалось, что с января по май текущего года судебные приставы уже закрыли 817 тысяч (18,6%) исполнительных производств по кредитам. В пресс-службе ведомства газете сообщили, что лишь 11% (488 тысяч) от общего количества производств на исполнении были окончены из-за невозможности взыскания долга с гражданина.
Напомним, ранее СМИ сообщили, что приставы якобы намерены "простить" в текущем году безнадежные долги перед банками на сумму около 1 триллиона рублей. Данная сумма была подсчитана журналистами с помощью, как они утверждали, источника в ФССП.
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