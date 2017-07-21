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Дорожный патруль: добровольцы помогают избавлять Барнаул от пьяных за рулем

, ИА "Амител"
Портал Amic.ru побеседовал с активистом общественной организации, следящей за порядком на дорогах города

Эти ребята только за пять месяцев текущего года приняли участие в более чем 60 совместных мероприятиях с сотрудниками ДПС и участвовали в задержании более 70 нетрезвых водителей.

Кроме того, с их помощью выявили 22 водителя, повторно севших за руль в состоянии опьянения, 18 человек, не имевших права управлять машиной, двух человек, подозреваемых в совершении преступлений. Они же провели профилактические беседы с более чем 70 водителями нашего города. И нет, они не сотрудники правоохранительных органов. Все это результаты работы членов Общественной организации "Добровольная народная дружина "Дорожный патруль".

К слову, во время недавней "прямой линии" губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил работу добровольных стражей дорог. Корреспондент Amic.ru встретилась с одним из активистов "Дорожного патруля" Русланом Маткаримовым и выяснила, какие задачи ставят перед собой члены этой организации.

- Руслан, расскажите вкратце, что такое "Дорожный патруль"

- Мы, как общественная организация, оказываем содействие полиции. В частности, оказываем содействие ГИБДД. Помогаем водителям на дороге, попавшим в ДТП, разъясняем им их права. Основная же наша задача — это помощь в задержании водителей, находящихся в состоянии опьянения за рулем.

- Как давно вы состоите в "Дорожном патруле"?

- C 2015 года я состоял в барнаульской дружине, а организация ДНД "Дорожный патруль" создана 6 февраля 2017 года.

- Почему вы организовали отдельную дружину, а не остались в барнаульской?

- Решение это не было спонтанным. Одна из причин — мы не хотели выходить только по 4 часа в месяц на какие-то общественные мероприятия. Мы стремились максимально принимать участие в безопасности города, стремились внести вклад именно в задержание водителей в нетрезвом виде, оказывать помощь на дороге участникам дорожного движения. Мы, как общественный контроль, принимаем участие в жизни города, обеспечиваем порядок, а также формируем положительный образ сотрудников полиции.

- В ДНД "Дорожный патруль" у Вас больше свободы?

- Речь даже не о свободе, а о пользе, которую наше движение может принести. Ведь, помимо основных задач (охрана общественного порядка, помощь на дорогах ГИБДД и ловля нетрезвых водителей), мы планируем проводить общественные мероприятия в дошкольных учреждениях, акции, направленные на повышение правовой грамотности у детей. 

Сейчас в планах, но это пока именно в планах, провести профилактическое мероприятие в детских оздоровительных лагерях. В этом вопросе уже есть кое-какие договоренности.

- Как создавалась общественная организация "Дорожный патруль"?

- Как уже говорилось в начале нашей беседы, на нашем общем собрании мы создали общественную организацию, утвердили устав и составили протокол, в котором все участники расписались. Идея создания имеет длинную историю. Но я думаю, об этом можно более подробно рассказать при нашей следующей встрече.

- Как администрация города реагирует на вашу организацию?

- На самом деле их позицию мы понять до сих пор не можем. Ведь что существующая дружина, что наша организация преследуют одну и ту же цель – охрана общественного порядка.

"В соответствии с п.2 ст. 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" и п.2 ст.13 закона Алтайского края от 5 сентября 2014 г. № 69-ЗС "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края" на одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина. Администрация города Барнаула намерена неукоснительно следовать соблюдению данного правила", — написали мне в письме сотрудники администрации города.

Но это правило не запрещает по инициативе граждан создавать еще. Взять даже Новосибирск и Екатеринбург – там в каждом районе по дружине. Но наша администрация, как я понимаю, считает нецелесообразным создание ещё одной народной дружины.

- А у вас в организации есть зарплата?

Нам никто не платит, все наше движение — это добровольная основа. Но в будущем планируем привлечь спонсоров для реализации различных проектов, а также участвовать в тендерах на получение субсидий. Нами на развитие и содержание уже потрачено порядка 100 тысяч рублей собственных средств. Это затраты на ГСМ, форму, светоотражающие жилетки.

- Кем работают ваши сотрудники?

- У нас в команде люди из разных сфер деятельности. Кто-то работает системным администратором, есть видеооператоры, одна девушка – домохозяйка, другая трудится в МЧС, есть профессиональные водители и работники заводов.

- А как ваши близкие, ваши семьи реагируют на то, что вы патрулируете дороги Барнаула?

- Безусловно, переживают, но в то же время гордятся нами. Они знают и понимают, что мы делаем это все для безопасности граждан, которые живут в нашем городе.

Евгения Бояринова 


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Комментарии

21.07.2017 08:18
- гость -

у нас капитализм, о какой пользе идет речь? цель любой коммерческой организации - извлечение прибыли

0  0
21.07.2017 08:19
Саныч

А какие права у них? Они же не сотрудники, т.е. не могут задержать, остановить машину, даже документы потребовать.

0  0
21.07.2017 08:23
- гость -

Сейчас в планах, но это пока именно в планах, провести профилактическое мероприятие в детских оздоровительных лагерях.

планируйте веселее. скоро лето закончится.

0  0
21.07.2017 08:27
- гость -


21.07.2017 08:18
- гость -



общественная и коммерческая организации - это две разные вещи.

0  0
21.07.2017 08:41
2 08:18

123.1. ГК РФ
Основные положения о некоммерческих корпоративных организациях
1. Некоммерческими корпоративными организациями признаются юридические лица, которые не преследуют извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяют полученную прибыль между участниками (пункт 1 статьи 50 и статья 65.1), учредители (участники) которых приобретают право участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответствии с пунктом 1 статьи 65.3 настоящего Кодекса.
2. Некоммерческие корпоративные организации создаются в организационно-правовых формах потребительских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций (союзов), нотариальных палат, товариществ собственников недвижимости, казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, а также общин коренных малочисленных народов Российской Федерации (пункт 3 статьи 50).

123.4 ГК РФ
Общественными организациями признаются добровольные объединения граждан, объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.

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