Эти ребята только за пять месяцев текущего года приняли участие в более чем 60 совместных мероприятиях с сотрудниками ДПС и участвовали в задержании более 70 нетрезвых водителей.

Кроме того, с их помощью выявили 22 водителя, повторно севших за руль в состоянии опьянения, 18 человек, не имевших права управлять машиной, двух человек, подозреваемых в совершении преступлений. Они же провели профилактические беседы с более чем 70 водителями нашего города. И нет, они не сотрудники правоохранительных органов. Все это результаты работы членов Общественной организации "Добровольная народная дружина "Дорожный патруль".

К слову, во время недавней "прямой линии" губернатор Алтайского края Александр Карлин отметил работу добровольных стражей дорог. Корреспондент Amic.ru встретилась с одним из активистов "Дорожного патруля" Русланом Маткаримовым и выяснила, какие задачи ставят перед собой члены этой организации.

- Руслан, расскажите вкратце, что такое "Дорожный патруль"

- Мы, как общественная организация, оказываем содействие полиции. В частности, оказываем содействие ГИБДД. Помогаем водителям на дороге, попавшим в ДТП, разъясняем им их права. Основная же наша задача — это помощь в задержании водителей, находящихся в состоянии опьянения за рулем.

- Как давно вы состоите в "Дорожном патруле"?

- C 2015 года я состоял в барнаульской дружине, а организация ДНД "Дорожный патруль" создана 6 февраля 2017 года.

- Почему вы организовали отдельную дружину, а не остались в барнаульской?

- Решение это не было спонтанным. Одна из причин — мы не хотели выходить только по 4 часа в месяц на какие-то общественные мероприятия. Мы стремились максимально принимать участие в безопасности города, стремились внести вклад именно в задержание водителей в нетрезвом виде, оказывать помощь на дороге участникам дорожного движения. Мы, как общественный контроль, принимаем участие в жизни города, обеспечиваем порядок, а также формируем положительный образ сотрудников полиции.

- В ДНД "Дорожный патруль" у Вас больше свободы?

- Речь даже не о свободе, а о пользе, которую наше движение может принести. Ведь, помимо основных задач (охрана общественного порядка, помощь на дорогах ГИБДД и ловля нетрезвых водителей), мы планируем проводить общественные мероприятия в дошкольных учреждениях, акции, направленные на повышение правовой грамотности у детей.

Сейчас в планах, но это пока именно в планах, провести профилактическое мероприятие в детских оздоровительных лагерях. В этом вопросе уже есть кое-какие договоренности.

- Как создавалась общественная организация "Дорожный патруль"?

- Как уже говорилось в начале нашей беседы, на нашем общем собрании мы создали общественную организацию, утвердили устав и составили протокол, в котором все участники расписались. Идея создания имеет длинную историю. Но я думаю, об этом можно более подробно рассказать при нашей следующей встрече.

- Как администрация города реагирует на вашу организацию?

- На самом деле их позицию мы понять до сих пор не можем. Ведь что существующая дружина, что наша организация преследуют одну и ту же цель – охрана общественного порядка.

"В соответствии с п.2 ст. 12 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ "Об участии граждан в охране общественного порядка" и п.2 ст.13 закона Алтайского края от 5 сентября 2014 г. № 69-ЗС "Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края" на одной территории, как правило, может быть создана только одна народная дружина. Администрация города Барнаула намерена неукоснительно следовать соблюдению данного правила", — написали мне в письме сотрудники администрации города.

Но это правило не запрещает по инициативе граждан создавать еще. Взять даже Новосибирск и Екатеринбург – там в каждом районе по дружине. Но наша администрация, как я понимаю, считает нецелесообразным создание ещё одной народной дружины.

- А у вас в организации есть зарплата?

Нам никто не платит, все наше движение — это добровольная основа. Но в будущем планируем привлечь спонсоров для реализации различных проектов, а также участвовать в тендерах на получение субсидий. Нами на развитие и содержание уже потрачено порядка 100 тысяч рублей собственных средств. Это затраты на ГСМ, форму, светоотражающие жилетки.

- Кем работают ваши сотрудники?

- У нас в команде люди из разных сфер деятельности. Кто-то работает системным администратором, есть видеооператоры, одна девушка – домохозяйка, другая трудится в МЧС, есть профессиональные водители и работники заводов.

- А как ваши близкие, ваши семьи реагируют на то, что вы патрулируете дороги Барнаула?

- Безусловно, переживают, но в то же время гордятся нами. Они знают и понимают, что мы делаем это все для безопасности граждан, которые живут в нашем городе.

Евгения Бояринова