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Следователи в Республике Алтай возбудили уголовное дело после того, как на улице города Горно-Алтайска нашли тело 38-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили причастность к совершению преступления 37-летнего жителя Майминского района, который ранее был судим. Мужчине предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть.
На допросе обвиняемый рассказал, что инцидент произошел вечером во вторник, 18 июля. Он вместе с другом шел из магазина, и по дороге мужчины поссорились. Затем подозреваемый ударил кулаком по лицу приятеля и несколько раз ногой в область груди и живота. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.
В сообщении говорится, что сейчас обвиняемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства инцидента. Расследование дела продолжается.
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