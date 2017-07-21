Фото: aeroaltay.livejournal.com
Аэропорт Горно-Алтайска сменил владельца – компания "Сибмост-инвест", державшая 100% акций, продала их АФК "Система" и структуре Сбербанка "СБК Баланс", сообщает ТАСС.
О реализации имущества рассказал директор ООО "Сибмост-инвест" Владислав Кошкин. Он, в частности, пояснил, что продажа аэропорта связана с тем, что для "Сибмоста" это непрофильный актив.
Что касается долей акций, которые получили новые собственники, то в распоряжении АФК "Система" 60%, а у "СБК Баланс" – 40%.
Отметим, что аэропорт Горно-Алтайска является стратегическим предприятием в том смысле, что это главные воздушные ворота региона, привлекательного с точки зрения развития туриндустрии.
Напомним, что "Сибмост", профилирующийся на строительстве мостов, тоннелей, дорог и прочих сложных сооружений, приобрел аэропорт в 2010 году.
Компания восстановила комплекс и реконструировала взлетно-посадочную полосу. В конце 2011 года аэропорт пережил второе открытие.
В настоящее время горно-алтайский аэропорт может обслуживать среднемагистральные воздушные суда, среди которых Boeing-737, А-319, А-320, Ту-204.
АФК "Система", ставшая основным собственником аэропорта, является российской финансово-промышленной группой. Основные активы – контрольные пакеты акций МТС, медицинского холдинга МЕДСИ, машиностроительного холдинга "РТИ-Системы". Также в интересы компании входят банковский сектор, розничная торговля, сельское хозяйство, туристический бизнес, фармацевтическое производство и электроэнергетика.
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