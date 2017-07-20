Фото: 86.мвд.рф
Два жениха подрались в Нефтеюганске рядом с городским ЗАГСом. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому АО — Югре.
Уточняется, что полицейским стало известно о потасовке от фельдшера скорой помощи, который рассказал, что в реанимацию Нефтеюганской окружной больницы с тяжелой травмой головы госпитализировали 33-летнего мужчину.
Расследование показало, что пострадавший был травмирован в драке рядом с ЗАГСом. Отмечается, что мужчина был пьян и оскорбил молодую жену подозреваемого. В результате межу мужчинами разгорелась ссора, и подозреваемый несколько раз ударил потерпевшего, причинив ему тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни и здоровья.
После драки злоумышленник скрылся с места происшествия. Подчеркивается, что оба мужчины в этот день зарегистрировали брак.
Вскоре избившего потерпевшего мужчину задержали. Уточняется, что подозреваемому 32 года.
В отношении него возбудили дело по ст. 111 УК РФ. В данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
Добавим, что момент драки был зафиксирован камерой видеонаблюдения. Ролик опубликовало издание "Лента.ру".
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