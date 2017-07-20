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В Омске областной суд впервые принял положительное решение по заявлению об обращении взыскания задолженности на заложенное имущество должника. У должника теперь в счет задолженности могут забрать находящуюся в ипотеке недвижимость, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию "Омск РТС".
Подчеркивается, что решение приняли в отношении одного из самых крупных должников компании — Н.В. Михайловой. Задолженность за коммунальные услуги (отопление и горячую воду), сформировавшаяся с 2004 года по сей день, составляет свыше 1,75 миллиона рублей.
Уточняется, что жительница Омска живет в Центральном округе города и владеет двухэтажным кирпичным домом, площадь которого составляет свыше 800 квадратных метров, земельным участком площадью более 1800 квадратов. Подчеркивается, что жилье обременено ипотекой. Отмечается, что на момент обращения пристава-исполнителя в суд с заявлением общая задолженность женщины перед ООО "КИТ Финанс Капитал", АО "ТГК-11" и АО "Омск РТС" составляла 4,5 миллиона рублей.
После рассмотрения дела и апелляционной жалобы должницы в нескольких инстанциях суд удовлетворил требования истца "о выделении доли должника из общего имущества супругов в виде 1/2 доли в праве собственности на жилой дом, земельный участок, объект незавершенного строительства (в итоге взыскание будет обращено на долю в размере около четверти каждого объекта недвижимости)", пишет агентство.
Подчеркивается, что судебная коллегия учитывала поведение должницы, которая не предпринимала действенных мер к исполнению решения суда, зная, что у нее есть задолженность.
Решение Омского суда означает, что появилась положительная практика об обращении взыскания на заложенное имущество в пользу взыскателя.
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