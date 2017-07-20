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Глава российского государства Владимир Путин указал, что сокращать часы преподавания русского языка в национальных республиках страны недопустимо. Соответствующее заявление прозвучало на заседании Совета по межнациональным отношениям, пишет "Российская газета".
Также президент в обращении к главам республик отметил, что заставлять учить язык людей, для которых русский не является родным, недопустимо. По словам Путина, необходимо сберечь достигнутое межнациональное согласие в российском обществе.
"Все, что связано с национальной идентичностью, с традициями — сфера тонкая и очень чувствительная, и действовать здесь следует крайне деликатно и мудро", — цитирует издание слова главы РФ.
При этом Путин подчеркнул, что заменить русский язык ничем нельзя. "Русский язык для нас язык государственный. Язык межнационального общения", — приводит его слова "Газета.ru".
Президент назвал русский язык "естественным каркасом" России.
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