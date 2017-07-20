Фото: skillsnation.co.uk
Один из работников строительной организации "Сибстрой" в Новосибирске забрался на стрелу башенного крана с требованием выплаты задолженности по зарплате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.
Уточняется, что инцидент произошел в четверг, 20 июля, на улице Зорге, 229. По данным МАСС, мужчина требовал выплаты долга по заработной плате, иначе грозил выпрыгнуть. Позже спасатели сообщили, что после выплаты долга мужчина слез с крана.
В прокуратуре добавили, что долг перед работником составлял 157 тысяч рублей. Теперь задолженность погашена. По факту произошедшего прокуратура Кировского района ведет проверку.
Согласно данным следствия, руководитель "Сибстроя" в течение свыше девяти месяцев допускал частичную невыплату денег 27-летнему мужчине. При этом, согласно предварительной информации, на счетах организации было достаточно денег для предоставления заработной платы, но глава "Сибстроя" тратил их на расчеты с контрагентами. Следователи будут проверять соблюдение трудовых прав остальных работников предприятия.
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