Фото: russian.rt.com
В сети появилось видео, на котором прохожая целует в щеку главу российского государства Владимира Путина в центре Москвы. Об этом пишет RT.
Отмечается, что случай произошел на улице Старый Арбат. Президент поздравил правозащитницу Людмилу Алексееву с 90-летием, а затем вышел на улицу, где обратился к гулявшим по Арбату туристам.
"Как вам нравится?" — поинтересовался глава РФ.
После того, как президенту дали положительный ответ, он подчеркнул, что туристам повезло с солнечной погодой в Москве в этот день.
Отметим, что также глава государства поздоровался с туристами на английском языке.
В конце разговора Путин пожал руки нескольким людям и обнялся с одной женщиной, которая поцеловала президента в щеку.
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