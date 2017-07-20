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Восемь украинских военных получили ранения в результате взрыва, согласно предварительной информации, инженерного боеприпаса в Днепропетровской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на страницу оперативного командования "Восток" ВС Украины в Facebook.
Уточняется, что взрыв прогремел при проведении соревнований на лучший танковый экипаж на 239-м общевойсковом полигоне.
В результате инцидента четверых солдат отправили в днепропетровский военный госпиталь, троих госпитализировали в областную больницу, а еще одного — в госпиталь села Черкасское.
Отмечается, что ранее на военном полигоне близ села Гвардейское в том же регионе из-за учебных стрельб произошло возгорание сухой травы. В итоге пламя распространилось на площади 25 гектаров. Его тушили 300 человек и 23 единицы техники.
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