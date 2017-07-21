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Власти Малайзии запретили в стране песню Despacito за непристойность

, ИА "Амител"

Фото: Sabwap.us

Одну из популярнейших сейчас в мире песен "Despacito", которую исполнили пуэрториканские певцы Луис Фонси и Дэдди Янки, запретили в Малайзии за "сексуальное содержание". По мнению местных чиновников-мусульман, композиция слишком провокационна, пишут "Вести" со ссылкой на BBC.

Подчеркивается, что малайзийские власти запретили включать хит на государственных радиостанциях. Данное решение одобрил лично министр связи страны Салех Саид Керуак.

Запрет не распространяется на частные радиостанции и сервисы в интернете. При этом ремикс композиции, в записи которого участвовал Джастин Бибер, все еще можно услышать на главных станциях страны.

Напомним, ранее было сказано, что песня стала популярнейшей композицией у пользователей стриминг-сервисов за все время. Размещенную в январе текущего года композицию прослушали уже свыше 4,6 миллиарда раз.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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