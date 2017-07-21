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Старший сын украинского боксера, киевского мэра Виталия Кличко Егор-Даниэль не знает украинского языка. Об этом сообщает Life со ссылкой на канал ТСН.
Журналисты украинского телеканала попытались взять интервью у 17-летняя парня, однако на вопросы о своей жизни он ответил фразой "No comments". Затем подросток произнес слово "извините" и ушел от сотрудников СМИ, проигнорировав звучавший вопрос.
Отмечается, что сын Кличко родился в Лос-Анджелесе и первые годы жизни провел в Америке, временами приезжая в Киев. После этого он с мамой и младшим братом переехал в германию, где учился в международной школе в Гамбурге, а несколько лет назад Егор-Даниэль поступил в колледж Ransom Everglades School в Майами.
Кличко в интервью не раз говорил, что Егор-Даниэль регулярно бывает на Украине. "Однако язык, судя по всему, тот совершенно позабыл", — резюмирует издание.
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