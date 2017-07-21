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Следователи начали проверку публикации в СМИ о том, что в Домодедово сотрудники авиакомпании не пустили на борт беременную с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Московское межрегиональное СУ на транспорте СКР.
В управлении отметили, что следствие устанавливает всех участников инцидента, и даст им правовую оценку.
Ранее в СМИ появилась информация, что женщину не пустили на борт самолета, ссылаясь на "большой срок" беременности. Пассажирка пожаловалась, что она купила билет на последние деньги, однако теперь не может улететь. При этом, по словам женщины, деньги за пропавший билет ей не хотят возвращать.
После того, как ее не пустили в самолет, женщине пришлось сутки провести в аэропорту с двумя детьми.
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