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Авария с двумя авто произошла на трассе в Алтайском крае. Фото и видео

, ИА "Амител"
Один из автомобилей от удара слетел с дороги

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием двух легковых автомобилей произошла на трассе М-52 в Алтайском крае. Об этом сообщили очевидцы в группе Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что автомобили столкнулись на 236-м километре автодороги, на повороте на поселок Украинский. ДТП произошло около 19:00 в четверг, 20 июля.

Свидетели аварии добавили, что на месте находятся скорая и пожарная машина.

На опубликованных снимках и фото с места аварии видно, что автомобили получили серьезные повреждения передней части, а одна машина слетела с дороги.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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