Фото: Dailyasianage.com
Следователи округа Лос-Анджелес (США) подтвердили смерть лидера известной американской рок-группы Linkin Park Честера Беннингтона. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство Associated Press.
Первым о смерти 41-летнего музыканта сообщил портал TMZ. Ресурс написал, что он совершил суицид. Тело Беннингтона нашли утром в четверг, 20 июля, в его доме.
Издание пишет, что артист в течение нескольких лет боролся с алкогольной и наркотической зависимость. У музыканта остались шесть детей от двух жен.
Беннингтон являлся одним из основателей и вокалистом Linkin Park. Также он был участником групп Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.
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