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Бывшую звезду американского футбола О. Джея Симпсона, которого осудили за вооруженное ограбление, помиловали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Fox News.
70-летний экс-спортсмен в 2007 году ворвался в номер гостиницы Ласо-Вегаса к коллекционеру спортивных трофеев и забрал принадлежавшие мужчине кубки, угрожая револьвером. Симпсона обсудили на 15 лет тюрьмы, из которых за решеткой ему необходимо было провести не менее девяти лет.
Бывший спортсмен известен как один из лучших защитников в истории американского футбола. Кроме этого, он снимался в фильме "Голый пистолет".
Агентство напоминает, что общественный резонанс вызвал судебный процесс 1994 года с участием Симпсона, на котором его обвиняли в убийстве супруги Николь Браун и ее друга Рональда Голдмана. То дело стало самым громким процессом десятилетия. Несмотря на то, что уголовный суд оправдал экс-футболиста, он проиграл гражданский иск о компенсации родственникам погибших, в результате чего разорился.
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