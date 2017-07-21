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Котлеты, закуски и заправки: готовим на Кухне.Amic.ru блюда из баклажанов

, ИА "Амител"
Чем так полезны баклажаны и какие особенные блюда можно приготовить из этого овоща?

Июль — время, когда на дачах и огородах появляются баклажаны. Хотя к ним, так же как и к кабачкам, сложилось довольно неоднозначное отношение — любят их немногие. Они невероятно вкусны и полезны, богаты различными микроэлементами и витаминами. Тем, кто избегает баклажаны в любом их виде без каких-либо конкретных причин, остается сказать только одно: "Вы просто не умеете их готовить". И чтобы исправить эту ситуацию, на Кухне.Amic.ru мы собрали несколько рецептов оригинальных блюд, после которых не полюбить эти овощи будет просто невозможно.

В баклажанах содержатся витамины группы В, которые улучшают обменные процессы, нормализуют работу нервной системы, стимулируют кроветворение. Есть здесь аскорбиновая кислота, которая укрепляет иммунную защиту, никотиновая, полезная для стенок сосудов, ретинол, нужный для зрения, токоферол, борющийся с раковыми клетками. Кроме того, в данном овоще содержится витамин К, помогающий клеткам синтезировать белок, магний, натрий, хлор, фосфор, кальций, цинк, марганец, фтор, медь, железо, йод и другие. Также баклажан считается чемпионом по содержанию такого микроэлемента, как молибден, именно это вещество предотвращает воспалительные заболевания суставов.

Фаршированные баклажаны по-египетски

Что потребуется?

  • Баклажаны — 2 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Сыр — 100 г
  • Зелень петрушки — по вкусу
  • Баранина — 200 г
  • Мякоть из баклажанов 
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль, перец — по вкусу.

Как готовить?

Баклажаны разрезать вдоль, удалить сердцевину с зернами и заполнить освободившееся место фаршем из баранины, смешанным с чесноком. Все посолить и поперчить. Далее фаршированные половинки накрыть кружочками томатов, посыпать тертым сыром и запечь в духовке в течение 30 минут. Перед подачей посыпать рубленой зеленью.

Баклажаны, фаршированные орехами

Что потребуется?

  • Баклажан – 4 шт.
  • Подсолнечное масло – 4 ст.л.
  • Рис – 180 г
  • Измельченный орех – 1 ч.л.
  • Тертый сыр – 50 г
  • Соль.
  • Для соуса:
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок – 1 зубчик
  • Сливочное масло – 50 г
  • Креветки — 150 г
  • Сметана – 200 г
  • Красный перец

Как готовить?

Баклажаны очистить, добавить соли и обжарить на разогретой сковороде с подсолнечным маслом. Рис для начинки промыть и отварить. Для соуса почистить лук и чеснок и мелко их порубить, после обжарить на сливочном масле. Добавить немного вина и сметаны, смешать с креветками и красным перцем и тушить в течение 3 минут. Далее добавить сыр и рис. Баклажаны порезать вдоль, сформировав небольшие карманы. Заполнить овощи рисом и полить соусом.
 

Заправка для спагетти

Что потребуется?

  • Баклажаны — 800 г
  • Спагетти — 500 г
  • Томаты — 400 г
  • Чеснок — 4 зубчика
  • Оливковое масло
  • Базилик
  • Соль и перец — по вкусу

Как готовить?

Баклажаны запечь в духовке в течение часа, после достать, снять кожуру и порезать кубиками. Чеснок мелко порубить и обжарить на оливковом масле. Добавить баклажаны и томаты. Посолить, поперчить и тушить, пока не испарится жидкость. Спагетти отварить и смешать с баклажанами, перед подачей на стол посыпать измельченным базиликом.

Котлеты из баклажанов

Что потребуется?

  • Баклажаны — 800 г
  • Твёрдый сыр -100 г
  • Ржаной хлеб — 2 куска
  • Панировочные сухари — 50 г
  • Яйцо — 2 шт.
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Молоко — 50 мл
  • Растительное масло
  • Соль и перец — по вкусу.

Как готовить?

Баклажаны нарезать кубиками и обжарить, дать остыть и взбить блендером. Натереть сыр, чеснок измельчить, хлеб замочить в молоке, а после добавить все это к массе из баклажанов. Посолить, поперчить и разбить яйцо. Все перемешать. Сформировать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях и обжарить.

Баклажаны в панировке

Что потребуется?

  • Баклажаны — 2-3 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Панировочные сухари — 5 ст.л.
  • Сушеные майоран и базилик — 2 ст.л.
  • Растительное масло
  • Соль

Как готовить?

Нарезать баклажаны кружочками, посолить и оставить на 30 минут, после чего промыть в холодной воде. Панировочные сухари перемешать с базиликом и майораном. Взбить яйцо, посолить и обмакнуть кусочки баклажана, обвалять их в панировке и обжарить до золотистой корочки на сковороде с обеих сторон.
Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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