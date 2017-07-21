Фото: top-news.kz
Схему движения изменили в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина в Барнауле в пятницу, 21 июля, сообщает пресс-служба водоканала.
На коммунальном предприятии напомнили, что в этом месте проводилось строительство напорного канализационного коллектора.
"15 июня после завершения работ по строительству камеры гашения на одной из полос движения по проспекту Калинина было уложено временное асфальтовое покрытие, что позволило открыть ее для движения транспорта", — уточняют в водоканале.
С сегодняшнего дня здесь начинаются работы по замене временного покрытия на постоянное, в связи с чем меняется схема движения.
Место, где производятся работы, будет огорожено, нанесена временная разметка.
Открыть движение обещают после полного завершения благоустроительных работ.
Автомобилистов просят быть внимательнее, проезжая по данному участку дороги.
Комментарии
А сделать сразу мороз, мухи и жирафы помешали?
Так голова от опы, по прямой, не так уж идалека...