Пятница, 21 Июль, 10:29

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,08
€ 68
Brent
$ 51,5
25°
Обь
285см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Схему движения изменили на проспекте Калинина в Барнауле

, ИА "Амител"
Ограничение связано с проведением благоустроительных работ

Фото: top-news.kz

Схему движения изменили в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина в Барнауле в пятницу, 21 июля, сообщает пресс-служба водоканала.

На коммунальном предприятии напомнили, что в этом месте проводилось строительство напорного канализационного коллектора.

"15 июня после завершения работ по строительству камеры гашения на одной из полос движения по проспекту Калинина было уложено временное асфальтовое покрытие, что позволило открыть ее для движения транспорта", — уточняют в водоканале.

С сегодняшнего дня здесь начинаются работы по замене временного покрытия на постоянное, в связи с чем меняется схема движения.

Место, где производятся работы, будет огорожено, нанесена временная разметка.

Открыть движение обещают после полного завершения благоустроительных работ.

Автомобилистов просят быть внимательнее, проезжая по данному участку дороги.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.07.2017 09:21
- гость -

А сделать сразу мороз, мухи и жирафы помешали?

0  0
21.07.2017 09:38
- гость -

Так голова от опы, по прямой, не так уж идалека...

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
10:24
На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон 0
10:13
Toyota протаранила дерево в Барнауле, пострадали четыре человека 0
10:04
Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому 1
10:00
Абитуриенты АлтГТУ могут узнать прогноз зачисления 0
09:48
Озеро Манжерок в Горном Алтае закроют для посещения 4
09:31
Попавший в аварию автомобиль блокировал движение на путепроводе в Барнауле 1
09:20
Как привлечь покупателей: основатель "Быстромаркета" о своем онлайн-бизнесе 0
09:18
Алтайский край вошел в число лидеров среди регионов по развитию туризма 7
09:08
Схему движения изменили на проспекте Калинина в Барнауле 2
09:00
Будущее наступило: "Билайн" представил новую умную платформу 12
08:49
О голливудском заговоре и российском кино: интервью с Алексеем Петрухиным 0
08:30
Новый уровень отдыха: где в Горном Алтае найти ривьеру? 2
08:07
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 1
07:45
Что за праздник явление Казанской иконы Божией Матери и как его празднуют? 0
07:24
Дорожный патруль: добровольцы помогают избавлять Барнаул от пьяных за рулем 10
07:03
Квартиру с кабинетом-кальянной продают в центре Барнаула за 20 млн рублей 11
06:44
Восемь Instagram лучших молодых футболистов мира 3
06:23
Рабочая неделя в Алтайском крае завершается грозами и градом 4
06:01
Аэропорт Горно-Алтайска продали как непрофильный актив 1
05:04
Экс-футболиста О. Джей Симпсона помиловали в США 3
04:10
Авария с двумя авто произошла на трассе в Алтайском крае. Фото и видео 3
03:09
Солист группы Linkin Park покончил с собой в США 7
02:15
СК проводит проверку после отказа в допуске на борт беременной в Домодедово 1
01:12
СМИ сообщили, что сын Кличко не говорит по-украински 2
00:04
Власти Малайзии запретили в стране песню Despacito за непристойность 0
23:54
Восемь украинских солдат пострадали при взрыве инженерного боеприпаса 0
23:23
Мизулина повторно внесла в Госдуму закон о запрете бэби-боксов 0
23:09
СМИ: прохожая поцеловала Путина в щеку в центре Москвы 7
22:55
Новосибирский строитель добился выплаты зарплаты, забравшись на кран 1
22:34
Путин потребовал не сокращать изучение русского языка в республиках РФ 3
22:12
Омский суд впервые присудил забрать недвижимость за долги по "коммуналке" 2
21:52
Два жениха подрались возле ЗАГСа в Нефтеюганске в день свадьбы. Видео 1
21:26
Житель Горного Алтая избил до смерти приятеля, поссорившись с ним на улице 0
21:08
Трамп раскрыл содержание "тайной" беседы с Путиным на саммите G20 0
20:54
Слухи о "кредитной амнистии" для жителей России опровергли в ФССП 4
20:29
Внедорожник и грузовик столкнулись под Барнаулом. Фото и видео с места ДТП 2
20:07
СМИ назвали имя убитого на парковке в Киеве россиянина 0
19:48
Акула в Челябинске и "реки" на дорогах: что обсуждают в соцсетях 0
19:34
Смотровую площадку в школе по гребле под Барнаулом построят за 1 млн рублей 0
19:24
На Алтае из-за интереса людей к Шукшину пришлось поставить новый светофор 0
19:04
Коротко о главном: барнаульские лужи и споры по курортному сбору
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июля
18:44
Госдума разрешила авиакомпаниям отменить бесплатный провоз багажа 0
18:25
Глава думского комитета объяснил причины "мизерных" пенсий в России 7
18:06
Железные кони: полицейский автопарк на Алтае пополнился полусотней машин 5
18:00
Сколько стоит доставка бетона на строительный объект? 4
17:48
Французская певица Барбара Велденс умерла во время своего шоу 0
17:33
Велосипедист угодил под Volkswagen в Барнауле и сбежал с места ДТП 1
17:24
Фотоновости. В центре Барнаула реконструируют скверы 0
17:13
Самолеты, стюардессы и супергерои: яркие моменты МАКС-2017 0
17:02
Карлин рассказал, как в Алтайском крае решают проблему низкой рождаемости 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.