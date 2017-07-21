Алтайский край вошел в десятку регионов страны, которые являются лидерами в сфере развития туризма. Первое место заняло Подмосковье, куда в 2017 году могут приехать до 14 миллионов туристов, говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры Московской области.
Десять регионов-лидеров в развитии туризма России назвали на заседании Координационного совета федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)".
Возглавляет список Московская область. Далее в топ-10 расположились Псковская область, Удмуртская Республика, Республика Татарстан, Рязанская, Костромская, Кемеровская области, Алтайский край, Амурская и Мурманская области.
Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отметил, что реализация федеральной целевой программы способствует значительному повышению качества туристских услуг, предоставляемых в России, повышению конкурентоспособности российского туризма. По его словам, программа "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" реализуется на территории 22 субъектов.
Комментарии
Да задолбали с этим туризмом!!!
А что. Станки крутятся, работа кипит, бабок не в проворот,
туриствуй, да туриствуй.
21.07.2017 09:42
- гость -
алень, тут тема про туризм как отрасль экономики, которая в бесполезном с точки зрения промышленности Алтайском крае, является локомотивом наряду с сельским хозяйством.
Как так-то? едут же в Горный отдыхать! а получается, что туризм у нас?
или факт приземления самолета с туристами в аэропорту - уже галочка для края? пофиг что они потом в другой субъект федерации переезжают??????
21.07.2017 10:13
- гость -
само собой пофиг. на автобус у нас садятся - за билет заплатили. в сростках собачьи чебуреки купили и пивас в машка ре поддержка бизнеса. ну и на обочину дороги смотрят опять же)))
чего туристам у нас в крае туристить? Горный - это горный, он сам по себе. Или придумали брэнд для пилить деньги с бюджета?
Белокуриха и Бюрюзовая катунь - Алтайский край, а не Республика Алтай.
да, Горный - это 04, а не 22, справедливо. но так то и в АК есть где отдохнуть.
АК для туриста это ведь не Барнаул, а Белокуриха, и как минимум Горная Колывань.