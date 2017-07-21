Фото: vk.com/barneos22
Автомобиль в результате ДТП блокировал движение на путепроводе, расположенном на шоссе Ленточный бор в Барнауле.
Об аварии сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22. "Рано утром произошло ДТП на шоссе Ленточный бор", — уточняет автор заметки.
Со ссылкой на очевидцев также сообщается, что водитель скрылся с места аварии, а "нетрезвые пассажиры помогли разблокировать движение".
В городской ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что автомобиль Toyota Mark II наехал на препятствие в виде бетонного блока. К моменту прибытия сотрудников Госавтоинспекции машины уже не было на месте. В настоящее время устанавливается водитель транспортного средства.
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