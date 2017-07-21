Фото: altai-republic.ru
Озеро Манжерок в Республике Алтай закроют для посещения на время проведения работ по экологической реабилитации водоема, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Данный вопрос был поднят в ходе общественных слушаний, в которых приняли участие жители сел Озерное и Манжерок, представители администрации Майминского района, а также компании "Горнолыжный комплекс "Манжерок".
Как отметил министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений республики Александр Алисов, проект реабилитации озера предполагает восстановление биобаланса и активацию процессов дальнейшего самоочищения озера.
Федеральный бюджет уже выделил на это 72 миллиона рублей.
Проект планируется воплотить в жизнь в два этапа. Первый уже стартовал. Им предполагается проведение технических подготовительных работ. Сейчас подрядчики уже доставляют необходимое оборудование на место.
После этого предстоит основная работа по очистке озера. Ее будут проводить земснарядом, с помощью которого ил будет направляться на карты намыва. Проект предполагает также благоустройство пляжной зоны озера.
По словам Александра Алисова, во время работ Манжерок будет закрыт для посещения. Кроме того, чиновник поспешил успокоить местных жителей, которые переживают, что вскоре посещение озера станет платным.
По его словам, федеральное законодательство оговаривает, что каждый вправе иметь свободный доступ к водным объектам общего пользования. Он подчеркнул — никакой платы за посещение озера взиматься не будет.
Комментарии
Так что всем любителям чилима дорога на Колыванское озеро
На Шибаево - там ходить не возможно голыми ногами, тк весь берег усыпан этими колючками
Колыванское тоже не мешало бы реабилитировать, заросло все
Ага, за посещение озера платы не будет, а за пляж -будет!