Поставка газа будет приостановлена всем абонентам, не имеющим действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования (ТО ВДГО/ВКГО) со специализированной организацией. Об этом заявил поставщик газа — ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск".
По российскому законодательству отсутствие у абонента договора о ТО ВДГО/ВКГО является основанием для приостановления поставки газа. Причём газоснабжающая организация вправе приостановить подачу газа, несмотря на своевременную оплату потреблённого топлива. В результате отключения от газоснабжения абонент будет испытывать не только бытовые неудобства, но и понесет дополнительные расходы в виде оплаты работ по отключению и подключению газоиспользующего оборудования.
"У нас нет цели оставить абонентов без газа — мы призываем своих потребителей в кратчайшие сроки заключить договоры на техобслуживание со специализированной организацией. Наши приоритеты — безопасность людей и соблюдение требований закона. Сейчас в Алтайском крае более 4 500 наших абонентов не имеют договоров на ТО ВДГО/ВКГО. Иными словами, более чем у 4 500 потребителей природного газа не проводится ремонт и регулярное техническое обслуживание. Это мина замедленного действия. Ведь отсутствие контроля за техническим состоянием газового оборудования, нарушение правил его эксплуатации и самовольное вмешательство неспециалистов в систему газоснабжения в любой момент могут привести к трагедии", — прокомментировала начальник отдела по работе с социально значимой категорией потребителей "ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" филиал в Алтайском крае" Татьяна Гейнц.
Своевременно заключать договор о техническом обслуживании и ремонте внутридомового или внутриквартирного газового оборудования — это обязанность каждого потребителя газа, установленная законом. Более того, в соответствии со вступившими в силу в 2016 году поправками в Кодекс об административных правонарушениях, для граждан предусмотрены штрафы в размере от 1 до 2 тысяч рублей за уклонение от заключения такого договора, отказ в допуске газовиков в дома и квартиры для его проверки и ремонта и уклонение от замены устаревшего и неисправного газового оборудования. Повторное правонарушение повлечёт наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей. Если перечисленные действия приведут к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, то штраф составит уже от 10 до 30 тысяч рублей.
Для безопасного газоснабжения ООО "Газпром межрегионгаз Новосибирск" заключает договоры на поставку газа с абонентами только при наличии у них договора со специализированной организацией, производящей техническое обслуживание газового оборудования. Такая организация должна иметь в своём составе аварийно-диспетчерскую службу, которая сможет своевременно реагировать на заявки потребителя газа. Работать со специфическим, потенциально опасным оборудованием должны исключительно специалисты — любой сбой в работе газового оборудования может оказаться плачевным не только для жителей одного дома или отдельной квартиры, но и для граждан, проживающих по соседству.
Комментарии
обслуживание, было в тарифе на газ, жадность погубит их
Поставка газа будет приостановлена всем абонентам, не имеющим действующего договора о техническом обслуживании
более чем у 4 500 потребителей природного газа не проводится ремонт и регулярное техническое обслуживание. Это мина замедленного действия.
а зачем тогда довали разрешение на ввод в эксплуатацию....
Бабло-с. Сильно нужно Газпрёму бабло...