Фото: daily-auto.ru
Столкновение автомобиля Toyota Verossa с деревом обернулось тем, что четыре человека получили травмы.
Об инциденте порталу Amic.ru сообщили в городской ГИБДД, уточнив, что авария произошла на улице Власихинской, 69е/113 в 01:50.
Известно, что за рулем иномарки находился мужчина 1980 года рождения, допустивший наезд на дерево. В результате он, а также мужчина 1965 года рождения и девушка 1998 года рождения были госпитализированы в первую городскую больницу.
Еще одна женщина 1988 года рождения получила травмы, но ей госпитализация не понадобилась.
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