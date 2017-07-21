Москва мерзнет, Сочи заливает водой, в Челябинской области в июне выпал снег, пока Алтайский край изнемогал от жары. "Погода, ты пьяна, иди домой", — пишут пользователи в социальных сетях. А как еще реагировать на то, что происходит? Это лето преподнесло нашему региону немало сюрпризов. Аномально жаркий июнь, ураганы, почти тропические ливни, град - жители края испытали на себе все. О том, чего ждать от погоды и как меняется климат на Алтае, читайте в материале Amic.ru.

Данные за 30 лет

Климатические данные оцениваются за 30-летний период. За это время погода может преподносить всяческие сюрпризы: засуху, потопы, холода и так далее. Однако то, что происходит в природе сегодня, конечно, аномалия, говорит ведущий климатолог Алтайского государственного университета Наталья Харламова.

"Количество осадков в июле превышает норму, интенсивность по России и у нас — это тоже аномалия. Но говорить о каких-то глобальных переменах нельзя. Понять, насколько велика аномалия, можно, если только сравнивать с предыдущим периодом. Погода не всегда повторяется из года в год. Одно лето может быть жарким, другое – холодным. Мы к этому не привыкли, но ничего странного в этом нет", — рассказала порталу Amic.ru климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Наталья Харламова.

Глобальное потепление

Глобальное потепление — это факт, говорят эксперты. В мире, начиная с 1880 года по 2012 год, потепление составило 0,85 градуса. В России показатели еще выше — 1,24 градуса.

"В Алтайском крае, Тыве и Хакасии эти показатели выше, чем в среднем по России. Что будет, скажем, через 15 лет, я не готова сказать. На фоне этого глобального потепления наблюдаются периоды как с более высокой температурой, так и более низкой. Важно понимать, в каком периоде мы оказались и как долго это продолжится. Есть некая ритмичность изменения климата. То, что изменения есть, — это однозначно", — продолжает эксперт.

Глобальное потепление подразумевает не только повышение температуры. Это комплекс изменений, которые происходят на планете. Меняется режим осадков, влажность воздуха, циркуляция атмосферы и океана. Это сложный процесс, который, безусловно, повлияет на погоду во всем мире.

"Сейчас идет фаза повышенного увлажнения. Но вы же видите, что происходит в Греции, в Европе", — добавляет Харламова.

Все чаще и чаще

Природных аномалий станет больше. Глобальное потепление вносит свои коррективы, температура будет расти, а значит, количество катаклизмов увеличится, и они будут случаться чаще.

"Надо смотреть, станет ли этой нормой. Но те исследования, которые проводятся, говорят – да, отклонения от нормы, аномальные явления все чаще и чаще отмечаются и в Алтайском крае, и в России, и на планете в целом. Они отмечаются все чаще. Но опять же надо сравнивать и смотреть, насколько чаще. Но я точно могу сказать, что экстремальные осадки и температуры фиксируются все чаще как по России, так и в Барнауле", — говорит эксперт.

К чему готовиться?

Жители Алтайского края все чаще задают вопрос: "Чего еще ждать от погоды?"

Тенденция глобального потепления сохранится и продолжится. Но важно понять, что будет с осадками. Больше их будет или меньше? Предсказать, каких аномалий ждет наш регион, или составить хотя бы приблизительный прогноз катаклизмов эксперты не берутся. "Конкретный прогноз составить невозможно, мы можем только говорить про общие тенденции", — отмечает Харламова.

Эксперты говорят о тенденциях. Например, о засухе, которая придет на Алтай, и о возможных пожарах говорили еще в 2010 году. В 2012-м прогноз полностью подтвердился. Дальше эксперты говорили о повышенной влажности, которая сегодня наблюдается в регионе.

На что повлияла погода в Алтайском крае?

Изменение климата в первую очередь касается сельского хозяйства. Но в настоящее время фермеры и аграрии не отмечают каких-либо сильных изменений.

В министерстве сельского хозяйства Алтайского края порталу Amic.ru заявили, что агрометеорологические условия первых двух декад июля не являются предпосылками для сложностей в уборке яровых зерновых.

Что касается сферы туризма, то здесь погода также не повлияла на спрос и предложение. Аномально жаркий июнь привлек отдыхающих на базы в Горном Алтае. Также немало туристов успели отдохнуть на соленых озерах региона.

Однако эксперты отмечают, что в 2017 году заполняемость баз чуть ли не в два раза хуже, чем в прошлом сезоне. Но, подчеркивают специалисты, с погодой это не связано.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного теме погодных аномалий текущего лета.

Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причем как в мегаполисах, так и в сельской местности эта доля превышает 50%.

Отмечается, что эта тенденция наблюдается в большинстве федеральных округов страны, за исключением Северо-Кавказского и Сибирского.

63% заметивших погодные аномалии респондентов ощутили их влияние на себе. Среди молодежи об этом сообщили 45%, а среди пожилых — 72%.