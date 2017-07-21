Пятница, 21 Июль, 11:59

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,08
€ 68
Brent
$ 51,5
25°
Обь
285см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

Погодных аномалий станет больше, или Что происходит с климатом на Алтае?

, ИА "Амител"
Что происходит с погодой в Алтайском крае и каких катаклизмов нам еще ждать?

Москва мерзнет, Сочи заливает водой, в Челябинской области в июне выпал снег, пока Алтайский край изнемогал от жары. "Погода, ты пьяна, иди домой", — пишут пользователи в социальных сетях. А как еще реагировать на то, что происходит? Это лето преподнесло нашему региону немало сюрпризов. Аномально жаркий июнь, ураганы, почти тропические ливни, град - жители края испытали на себе все. О том, чего ждать от погоды и как меняется климат на Алтае, читайте в материале Amic.ru.

Данные за 30 лет

Климатические данные оцениваются за 30-летний период. За это время погода может преподносить всяческие сюрпризы: засуху, потопы, холода и так далее. Однако то, что происходит в природе сегодня, конечно, аномалия, говорит ведущий климатолог Алтайского государственного университета Наталья Харламова.

"Количество осадков в июле превышает норму, интенсивность по России и у нас — это тоже аномалия. Но говорить о каких-то глобальных переменах нельзя. Понять, насколько велика аномалия, можно, если только сравнивать с предыдущим периодом. Погода не всегда повторяется из года в год. Одно лето может быть жарким, другое – холодным. Мы к этому не привыкли, но ничего странного в этом нет", — рассказала порталу Amic.ru климатолог, доцент кафедры физической географии и геоинформационных систем Наталья Харламова.

Глобальное потепление

Глобальное потепление — это факт, говорят эксперты. В мире, начиная с 1880 года по 2012 год, потепление составило 0,85 градуса. В России показатели еще выше — 1,24 градуса.

"В Алтайском крае, Тыве и Хакасии эти показатели выше, чем в среднем по России. Что будет, скажем, через 15 лет, я не готова сказать. На фоне этого глобального потепления наблюдаются периоды как с более высокой температурой, так и более низкой. Важно понимать, в каком периоде мы оказались и как долго это продолжится. Есть некая ритмичность изменения климата. То, что изменения есть, — это однозначно", — продолжает эксперт.

Глобальное потепление подразумевает не только повышение температуры. Это комплекс изменений, которые происходят на планете. Меняется режим осадков, влажность воздуха, циркуляция атмосферы и океана. Это сложный процесс, который, безусловно, повлияет на погоду во всем мире.

"Сейчас идет фаза повышенного увлажнения. Но вы же видите, что происходит в Греции, в Европе", — добавляет Харламова.

Все чаще и чаще

Природных аномалий станет больше. Глобальное потепление вносит свои коррективы, температура будет расти, а значит, количество катаклизмов увеличится, и они будут случаться чаще.

Материалы по теме

"Надо смотреть, станет ли этой нормой. Но те исследования, которые проводятся, говорят – да, отклонения от нормы, аномальные явления все чаще и чаще отмечаются и в Алтайском крае, и в России, и на планете в целом. Они отмечаются все чаще. Но опять же надо сравнивать и смотреть, насколько чаще. Но я точно могу сказать, что экстремальные осадки и температуры фиксируются все чаще как по России, так и в Барнауле", — говорит эксперт.

К чему готовиться?

Жители Алтайского края все чаще задают вопрос: "Чего еще ждать от погоды?"

Тенденция глобального потепления сохранится и продолжится. Но важно понять, что будет с осадками. Больше их будет или меньше? Предсказать, каких аномалий ждет наш регион, или составить хотя бы приблизительный прогноз катаклизмов эксперты не берутся. "Конкретный прогноз составить невозможно, мы можем только говорить про общие тенденции", — отмечает Харламова.

Эксперты говорят о тенденциях. Например, о засухе, которая придет на Алтай, и о возможных пожарах говорили еще в 2010 году. В 2012-м прогноз полностью подтвердился. Дальше эксперты говорили о повышенной влажности, которая сегодня наблюдается в регионе.

На что повлияла погода в Алтайском крае?

Изменение климата в первую очередь касается сельского хозяйства. Но в настоящее время фермеры и аграрии не отмечают каких-либо сильных изменений.

В министерстве сельского хозяйства Алтайского края порталу Amic.ru заявили, что агрометеорологические условия первых двух декад июля не являются предпосылками для сложностей в уборке яровых зерновых.

Что касается сферы туризма, то здесь погода также не повлияла на спрос и предложение. Аномально жаркий июнь привлек отдыхающих на базы в Горном Алтае. Также немало туристов успели отдохнуть на соленых озерах региона.

Однако эксперты отмечают, что в 2017 году заполняемость баз чуть ли не в два раза хуже, чем в прошлом сезоне. Но, подчеркивают специалисты, с погодой это не связано.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного теме погодных аномалий текущего лета.

Аномалии погоды этим летом заметили более половины россиян (58%), причем как в мегаполисах, так и в сельской местности эта доля превышает 50%.

Отмечается, что эта тенденция наблюдается в большинстве федеральных округов страны, за исключением Северо-Кавказского и Сибирского.

63% заметивших погодные аномалии респондентов ощутили их влияние на себе. Среди молодежи об этом сообщили 45%, а среди пожилых — 72%.

Материалы по теме

 


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
11:47
Россия молится за Честера: фанаты LP запустили в соцсетях новый хештег 0
11:32
Котлеты, закуски и заправки: готовим на Кухне.Amic.ru блюда из баклажанов 0
11:22
Госдума собирается принудительно отправлять алкоголиков на лечение 3
11:14
Сыр с васаби и кедровым орехом начали выпускать в Алтайском крае 0
11:03
Задержаны вероятные вандалы, скинувшие шары с моста через Барнаулку 6
10:53
Площадь Советов в Барнауле хотят закрыть для неформатных акций и митингов 6
10:40
Биатлонный комплекс в Белокурихе достроят ради Олимпиады в Корее 2018 года 0
10:34
Погодных аномалий станет больше, или Что происходит с климатом на Алтае? 0
10:24
На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон 0
10:13
Toyota протаранила дерево в Барнауле, пострадали четыре человека 0
10:04
Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому 1
10:00
Абитуриенты АлтГТУ могут узнать прогноз зачисления 0
09:48
Озеро Манжерок в Горном Алтае закроют для посещения 7
09:31
Попавший в аварию автомобиль блокировал движение на путепроводе в Барнауле 2
09:20
Как привлечь покупателей: основатель "Быстромаркета" о своем онлайн-бизнесе 0
09:18
Алтайский край вошел в число лидеров среди регионов по развитию туризма 12
09:08
Схему движения изменили на проспекте Калинина в Барнауле 2
09:00
Будущее наступило: "Билайн" представил новую умную платформу 12
08:49
Гости "Шукшинских дней" рассказали о голливудском заговоре и "нашем" кино 0
08:30
Новый уровень отдыха: где в Горном Алтае найти ривьеру? 5
08:07
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 1
07:45
Что за праздник явление Казанской иконы Божией Матери и как его празднуют? 0
07:24
Дорожный патруль: добровольцы помогают избавлять Барнаул от пьяных за рулем 13
07:03
Квартиру с кабинетом-кальянной продают в центре Барнаула за 20 млн рублей 12
06:44
Восемь Instagram лучших молодых футболистов мира 8
06:23
Рабочая неделя в Алтайском крае завершается грозами и градом 4
06:01
Аэропорт Горно-Алтайска продали как непрофильный актив 1
05:04
Экс-футболиста О. Джей Симпсона помиловали в США 3
04:10
Авария с двумя авто произошла на трассе в Алтайском крае. Фото и видео 3
03:09
Солист группы Linkin Park покончил с собой в США 7
02:15
СК проводит проверку после отказа в допуске на борт беременной в Домодедово 1
01:12
СМИ сообщили, что сын Кличко не говорит по-украински 2
00:04
Власти Малайзии запретили в стране песню Despacito за непристойность 1
23:54
Восемь украинских солдат пострадали при взрыве инженерного боеприпаса 0
23:23
Мизулина повторно внесла в Госдуму закон о запрете бэби-боксов 0
23:09
СМИ: прохожая поцеловала Путина в щеку в центре Москвы 12
22:55
Новосибирский строитель добился выплаты зарплаты, забравшись на кран 1
22:34
Путин потребовал не сокращать изучение русского языка в республиках РФ 4
22:12
Омский суд впервые присудил забрать недвижимость за долги по "коммуналке" 3
21:52
Два жениха подрались возле ЗАГСа в Нефтеюганске в день свадьбы. Видео 1
21:26
Житель Горного Алтая избил до смерти приятеля, поссорившись с ним на улице 0
21:08
Трамп раскрыл содержание "тайной" беседы с Путиным на саммите G20 0
20:54
Слухи о "кредитной амнистии" для жителей России опровергли в ФССП 5
20:29
Внедорожник и грузовик столкнулись под Барнаулом. Фото и видео с места ДТП 2
20:07
СМИ назвали имя убитого на парковке в Киеве россиянина 0
19:48
Акула в Челябинске и "реки" на дорогах: что обсуждают в соцсетях 0
19:34
Смотровую площадку в школе по гребле под Барнаулом построят за 1 млн рублей 0
19:24
На Алтае из-за интереса людей к Шукшину пришлось поставить новый светофор 0
19:04
Коротко о главном: барнаульские лужи и споры по курортному сбору
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 20 июля
18:44
Госдума разрешила авиакомпаниям отменить бесплатный провоз багажа 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.