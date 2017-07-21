Фото: opohmele.ru
В Госдуме предлагают принять закон, который обяжет всех проходить медицинское освидетельствование и лечение алкоголиков, совершивших определенные административные или уголовные правонарушения. Такую инициативу разработал заместитель председателя комитета по охране здоровья нижней палаты Николай Говорин, сообщает РИА Новости.
По его словам, в стране растет число людей с алкогольной зависимостью, которые не хотят лечиться.
Данные подтвердила директор Национального научного центра наркологии Федерального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
"Те, у которых было хоть какое-то понимание, уже прошли лечение, получили помощь. А сейчас накапливается очень тяжелый контингент — это те самые пациенты, которые не просто злоупотребляют алкоголем, а те, которые очень часто совершают административные и уголовные правонарушения в состоянии алкогольного опьянения", — отметила Клименко.
Комментарии
А этих надо направлять на принудительную психиатрическую экспертизу, и на обследование на полиграфе. И ввести для них ЕГЭ по профпригодности - мало кто из них наберет более 10 баллов...
Если сия госпожа настоящий нарколог, а не PRаст на этой почве, то она прекрасно знает что насильно алкоголизм не лечится, впрочем как и не лечится вообще. Только полный отказ от употребления. А все эти принудительные ЛТП - только рассадник коррупции, в котором и за непрохождение процедур денежки брали, и водочкой торговали, да и справками.
за чей счёт ?