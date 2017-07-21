Фото: vk.com/barneos22
Полиция задержала подозреваемых в вандализме, которые в ночь на 19 июля повредили декоративные элементы моста через Барнаулку на проспекте Ленина.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в УМВД по краевой столице. "Подозреваемые задержаны, проверка по факту инцидента продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение", — сообщила представитель полиции, не уточнив количество и возраст подозреваемых.
Как сообщал наш портал, в ночь на 19 июля на мосту через Барнаулку были сняты с анкеров 300-килограммовые гранитные шары.
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Напомним, что мост через Барнаулку на проспекте Ленина был открыт после реконструкции в декабре 2016 года. Работы по облагораживанию переправы проводились в рамках создания в краевой столице туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Комментарии
Страна должна знать своих "хероев"
Нелюди,в одно место им эти шары засунуть!
Чтоб руки у собак наасегда отсохли.Звери безмозглые.Чтоб головы у нехристей так же отвалились.срут сами себе наголову.стыдно за наше общество что уроды такие рождаются.
Svoj, какой же вы жестокий. Вам не жалко шары в дерьме пачкать?
ПУСТЬ В НАКАЗАНИЕ ТАСКАЮТ ИХ ПО ЛЕНИНСКОМУ ДО ПЛ. ОКТЯБРЯ И НАЗАД, РАЗ ТАКИЕ СИЛЬНЫЕ И "УМНЫЕ" (ПЕСИКОТЫ)