Общественная палата Барнаула предлагает запретить на площади Советов любые мероприятия, кроме государственных праздников и мероприятий городского и краевого масштаба. Такую идею члены нового, четвертого созыва палаты обсудили на недавнем заседании.
"Члены Общественной палаты Барнаула решили обратиться к Общественной палате Алтайского края с инициативой о принятии законопроекта о наделении площади Советов особым статусом, чтобы проводить там только мероприятия, посвященные государственным праздникам, мероприятиям городского и краевого масштаба", — сказано в сообщении на сайте администрации Барнаула.
Важно, что площадь Советов располагается прямо перед зданием правительства Алтайского края, в самом центре Барнаула.
После вступления в силу закона о проведении митингов и пикетов только в отведенных местах и по согласованию с властями партии перестали проводить свои мероприятия в этом месте. Такая возможность в последнее время предоставлялась разве что коммунистам, и то из-за памятника Ленину и в день празднования 7 ноября. А вот одиночные пикеты там запретить не могли, по закону они не требуют согласования. Представители оппозиции и граждане с проблемами частенько выходили там на пикеты.
Один из последних — одиночный пикет рубцовчанина, коммуниста Владимира Карачева, который вышел сначала к зданию парламентского центра, а потом и правительства с фотографиями подтопленных грунтовыми водами домов в Рубцовске.
Комментарии
Что же это такое Общественная палата )) (И кто они такие - инопланетяне наверно?)
У меня такое ощущение , что они не совсем адекватны- могли бы вообще весь Барнаул закрыть для неформатных.
Ссут. А напрасно. Бунты начнутся не в центре, а с рабочих окраин.
Так называемая общественная палата это назначенцы власти и общество не представляют ни в коей мере. Поэтому будут запрещать все, что смогут, попирая при этом Конституцию!
пральна, а то нищие пенсионеры притащатся на плошать и всю картину испортят министрам в их красивой жизни, отдельной от народа
Планомерная работа по "уничтожению" идет полным ходом! Сначала "робкая перестройка" потом "лихие 90"(накопление капитала!) ну а сейчас наблюдаем "работу этого капитала"! А так как основная базовая его масса "вывезена"(электронным образом! ИТ на службе "больших денег"!) то эти "капиталы" так сформировали "систему власти" что она сделает все что угодно,чтобы обеспечить сохранность "нажитого в трудах на бесплатно розданных "кормушках"! От сюда и вытекают все "прогрессивные нововведения"!(Разрушение системы советского образования,науки.системы медицинского обслуживания, промышленного потенциала(Новых заводов то НЕТ!) систем энергетики и уровня пенсионного обеспечения!) Капитал ориентируется только на прибыль и с легкостью исключает все формы социальной поддержки "человеческого капитала" от сюда и повышение "убыли " простого люда"!
А в самой России большинство крепостного кода, мышлением и поведением лукаво заторможенные, что обеспечивает материальную базу внешних господ. Менять ситуацию в рамках текущей структуры власти, законов и качества населения - нереально. Впереди тяжёлые времена и скоро в путь.