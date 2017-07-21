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Производство творожных пастообразных и ломтевых сыров премиум-сегмента с использованием васаби и кедрового ореха запустили в Алтайском крае, сообщили в региональном управлении по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Новую производственную линию наладила компания "Любава". Первая тонна продукции была сварена в июне, а в текущем месяце поставлена в магазины Барнаула, Бийска, Горно-Алтайска и Кемерово.
Пастообразные творожные сыры выпускаются в полимерных стаканах по 140 граммов, ломтевые творожные сыры выпускаются в брикетах по 280 граммов и 70 граммов.
В настоящее время новая продукция поставляется лишь в мелкие продуктовые магазины, но переговоры ведутся и с крупными сетями.
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