Как проверить контрагента на благонадежность до подписания договора - это, пожалуй, главный вопрос, от которого зависит финансовая безопасность компании.
Для любой организации сделка с недобросовестным поставщиком или неплатежеспособным покупателем может повлечь не только финансовые потери, но и повышенный интерес со стороны налоговой инспекции, отказы в вычете или возврате НДС. Кроме всего прочего, заинтересоваться сделкой с недобросовестным поставщиком может и таможенная служба, арестовать на границе груз, если сделка была, например, с зарубежной компанией.
Проверять контрагента на чистоплотность и благонадежность важно и необходимо для того, чтобы налоговая служба не заподозрила компанию в неосмотрительности, которая влечет за собой не только административную, но и уголовную ответственность.
Как проверить контрагента?
- Проверить контрагента в ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т. д., все эти службы завели собственные бесплатные сервисы. Для этого нужно собрать данные более чем с двадцати сервисов
- Сделать запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат)
- Произвести запрос документов у самого контрагента и провести личную встречу
- Произвести оценку деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта и отзывов лиц, сотрудничавших с ним).
Все вышеприведенные шаги логичны и правильны, но трудозатратны и неоперативны. Большинство компаний для мгновенной проверки благонадежности используют информационные системы, например, сервис 1СПАРК РИСКИ. Сервис создан для управления налоговыми рисками и даёт экспертную оценку юридических лиц по признакам "однодневности", финансовой устойчивости и платежной дисциплины. Система мониторинга событий по данным СПАРКа помогает узнать о планах контрагента по реорганизации и ликвидации раньше, чем эти сообщения появятся в ЕГРЮЛ, и вовремя отреагировать на действия контрагента.
Посмотреть, как работает сервис, можно здесь. По вопросам подключения тестового доступа к сервису 1СПАРК Риски и его приобретения обращайтесь в компанию "1С-Галэкс" по тел. (3852) 222-668 или по e-mail: 1c@1c-galex.ru