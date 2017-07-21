Фото: twitter.com
Фанаты творчества группы Linkin Park запустили в социальных сетях хештег в память о фронтмене американского коллектива Честере Беннингтоне, который был найден мертвым 20 июля.
Почитатели его творчества с пометкой #RussiaPrayForChester (Россия молится за Честера) делятся своими впечатлениями от новости о смерти музыканта, который, судя по всему, свел счеты с жизнью.
"Спасибо за мое детство. Спасибо за все эти годы. Песни Linkin Park — это то, что я буду нести с собой всю жизнь"; "Не важно, как давно ты узнал о LP. Просто помни, что был такой человек, как Честер. Просто помни, что он помог миллионам"; "Помните, все говорили, что когда-то мы будем слушать любимые голоса уже мертвых людей? Кажется, это уже происходит…"; "Моя первая рок-группа. Моя первая любовь до гроба. Моя первая и самая глубокая потеря. Покойся с миром, легенда"; "Теперь его песни обрели новый смысл. Слушаю "In the End" и понимаю, о чем песня на самом деле..." - такие комментарии оставляют под хештегом поклонники группы.
Напомним, Честер Беннингтон являлся одним из основателей и вокалистом Linkin Park. Также он был участником групп Dead by Sunrise, Grey Daze и Stone Temple Pilots.
Комментарии
Интересно, сколько же в России этих фанатов, группы Linkin Park?
Хватит ли пальцев на ногах? :\
Дырка в ухе зачётная
печальная новость, но как минимум еще есть навскидку Eminem и Offsping.
надеюсь, кто-нибудь из них приедет в Барнаул к своим фанатам
Что за команда Оффспинг?
фанатов.много.и солист один из лучших.а предыдущий комментатор слушай веру брежневу и не вякай.хотя б из уважения к людям ,которые что то достигли в этом мире в отличии от тебя...
искренне жаль.сильная группа.много классных песен.для меня большая потеря......
21.07.2017 13:01, опечатка Offspring конечно же