Фото: ok.ru
Выходные в Алтайском крае пройдут в режиме неблагоприятной погоды, информирует Главное управление МЧС по региону.
В экстренном ведомстве уточняют, что в период с 21 по 23 июля по краю местами возможны сильные дожди, град и усиление ветра до 17-18 метров в секунду.
В утренние часы местами прогнозируются туманы. Что касается температурного фона, то в дневное время на предстоящих выходных в регионе будет +22...+28 градусов, ночью +10...+15 градусов.
Спасатели призывают жителей Алтайского края не игнорировать предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях и соблюдать меры личной безопасности.
Комментарии
Так вы же обещали с 22 хорошую погоду! Что опять отменили?
У природы нет плохой погоды.
Нечего истерить
дайте лето, перезагрузьте наконец эту погоду!
дык и так лето. Жара, дожди. Чем не лето?