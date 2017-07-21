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Двое детей на велосипеде попали под автомобиль в Новоалтайске

, ИА "Амител"
Пострадавшим мальчикам на месте ДТП была оказана медицинская помощь

Фото: dtpptz.ru

Автомобиль Renault сбил в Новоалтайске велосипед, на котором ехали сразу двое детей. По факту аварии проводится проверка.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, инцидент произошел днем 20 июля на улице Коммунистической. По имеющимся данным, водитель 1979 года рождения, управляя автомобилем Renault, допустил наезд на велосипедиста, двигавшегося по нерегулируемому пешеходному переходу.

"В результате ДТП пострадал водитель велосипеда — мальчик 2006 года рождения, а также пассажир велосипеда — мальчик 2005 года рождения", — уточняют в полиции.

Пострадавшим детям оказали медицинскую помощь на месте происшествия.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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