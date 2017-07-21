Фото: tvzvezda.ru
Космический грузовик "Прогресс МС-05" завершил свое бытие на так называемом "кладбище космических кораблей" в акватории Тихого океана, передает РИА Новости.
21 июля фрагменты "Прогресса МС-05", не сгоревшие в атмосфере, упали в несудоходном районе океана.
Отмечается, что корабль вошел в плотные слои атмосферы, где произошло разрушение конструкции. После этого несгораемые фрагменты упали в заданном районе акватории Тихого океана.
"Прогресс МС-05" был отстыкован от Международной космической станции накануне вечером, а около полуночи по Москве он начал схождение с орбиты.
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А потом произошло землетрясение в Эгейском море .