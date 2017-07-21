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Алтайский край с начала следующей недели вступит в период аномальной жары, который будет сопровождаться интенсивными грозами.
Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, на предстоящих выходных погода существенно не изменится — в большинстве районов будут идти дожди при дневных температурах +23...+28 градусов.
А вот уже с понедельника, 24 июля, с юго-запада, то есть с территории Казахстана, в край придет жара. В период с 24 по 28 июля в нашем регионе дневные температуры будут составлять +24...+29 градусов, а местами будет +35.
Одновременно с аномальной жарой увеличится интенсивность гроз. Все так же по краю ожидаются дожди, ливни, которые местами будут сопровождаться выпадением града и шквалистым усилением ветра.
Так что на следующей неделе жителям Алтайского края стоит готовиться к жизни в условиях штормовых предупреждений, которые будут объявлены как по причине высоких температур, так и в связи с вероятными грозовыми бурями.
Комментарии
тропики у нас скоро будут)
"...еще большим усилением интенсивности..." - уже страшно