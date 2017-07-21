У жителей Алтайского края на первом месте машина, потом жилье, а потом внешний вид — к такому выводу можно прийти на основании данных о востребованности бытовых услуг среди населения Алтайского края.
Данные предоставило региональное управление по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Наибольшим спросом у населения Алтайского края пользуются услуги технического обслуживания и ремонта транспортных средств. Согласно статистике, именно услуги по обслуживанию и ремонту транспорта занимают 27,8% от всего оборота отрасли услуг.
На втором месте по востребованности – услуги по ремонту и строительству жилья (14,8%).
Также жители края хотят быть красивыми, а потому замыкают тройку самых популярных парикмахерские и косметические услуги (13,9%).
Меньше всего жители края обращаются за услугами предприятий проката (0,1%), а также прачечных (0,7%).
Также в этом году наши земляки стали чаще обращаться за услугами по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий.
В целом же, по данным ведомства, с начала 2017 года индекс физического объема оборота бытовых услуг по краю показывает рост и составляет 105,3% к аналогичному периоду прошлого года.
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