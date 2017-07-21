Фото: пресс-служба "Единой России"
Партия "Единая Россия" увеличит финансирование предвыборных кампаний в регионах. Об этом "Коммерсанту" сообщил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.
По его словам, всего партия выделила на предстоящие выборы около 600 млн рублей. Как пояснил Неверов, в отличие от прежних региональных выборов, партия направит деньги во все регионы, где проходят выборы губернаторов, парламентов, горсоветов в административных центрах. В среднем партия направила по 10–20 миллионов на счета региональных отделений, а те, в свою очередь, — в избирательные фонды.
"Изменить практику нам позволили достаточные средства, которые партия получила по итогам выборов в Госдуму. Наши коллеги могут сосредоточиться на ведении избирательной кампании, а не только на поиске спонсоров у себя в регионе", — пояснил Неверов.
Отметим, что единый день голосования в 2017 году пройдет 10 сентября. В Алтайском крае в этот день будут выборы исключительно местного уровня — 781 избирательная кампания. Это одна из самых масштабных кампаний в стране. Жители Алтая будут выбирать только местных депутатов и глав. Будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также пройдет 9 референдумов.
Комментарии
нагло распоряжаются нашими деньгами.
А Лёха Oвальный распорежаеться деньгами Госдепа и Ходора!
*внутрипартийными деньгами, с подключением, мистер. Очевидное и закономерное решение перед выборами, которое приняла бы любая партия, для которой важен результат выборов и важно что то делать для электората. Остальным партиям же просто плевать, кампания пройдет на от***сь. Собственно, что предпринимает главный, как они выразились, конкурент единой россии - справедливая россия? Где их борьба за электорат?
Партия прекрасно работает, думаю, это видно Поттер проектам,которые сейчас реализуются. Так что эти деньги вполне могут пойти на реализацию новых проектов. Так что это хорошо, что у партии есть возможность делать удобнее жизнь горожан.
Можно быть уверенным, что эти деньги пойдут на полезные вещи, которые подлежат реализации только Единой России - остальным партиям доверять не особо хочется, тем более ЕР заслужила это финансирование, хотя бы в нашем городе - сколько нужных проектов уже реализовано и скольким ещё предстоит быть осуществлёнными!!
Важно демонстрировать серьезные намерения на работу перед выборами, а не безразличие, потому и увеличили качество работы своих рег. отделений за свой счет, что правильно, я считаю, потому как конкуренция среди политических сил в стране нарастает и избирателю необходимо предлагать более качественный продукт, нежели соперники, и это нормально
Только жизнь народа почему-то не улучшается.
И лизуны отлизали((((
Опять троляка едросовская возбудилась
вот поэтому и надо голосовать против ЕР
21.07.2017 14:00
гость
И не только по этому....
http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-obnaruzhil-rekordnuyu-s-1998-goda-dyru-v-platezhnom-balanse-rossii-1002166716
Баннеры с фотографиями старых "козлов" развесили с громкими словами,больше ни что не способны!