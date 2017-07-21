Пятница, 21 Июль, 14:59

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Онищенко предлагает подумать о запрете спиннеров в России. Как вы относитесь к этой идее?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 59,08
€ 68
Brent
$ 51,5
19°
Обь
285см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Шукшинские дни-2017Дорожный ремонт – 2017
Новости

"Единая Россия" добавила денег на выборы в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Деньги пойдут на выборы губернаторов и парламентов

Фото: пресс-служба "Единой России"

Партия "Единая Россия" увеличит финансирование предвыборных кампаний в регионах. Об этом "Коммерсанту" сообщил секретарь генерального совета партии Сергей Неверов.

По его словам, всего партия выделила на предстоящие выборы около 600 млн рублей. Как пояснил Неверов, в отличие от прежних региональных выборов, партия направит деньги во все регионы, где проходят выборы губернаторов, парламентов, горсоветов в административных центрах. В среднем партия направила по 10–20 миллионов на счета региональных отделений, а те, в свою очередь, — в избирательные фонды.

"Изменить практику нам позволили достаточные средства, которые партия получила по итогам выборов в Госдуму. Наши коллеги могут сосредоточиться на ведении избирательной кампании, а не только на поиске спонсоров у себя в регионе", — пояснил Неверов.

Отметим, что единый день голосования в 2017 году пройдет 10 сентября. В Алтайском крае в этот день будут выборы исключительно местного уровня — 781 избирательная кампания. Это одна из самых масштабных кампаний в стране. Жители Алтая будут выбирать только местных депутатов и глав. Будет разыграно 978 мандатов депутатов уровня городских округов и районов, 4965 депутатов сельского уровня и уровня городских поселений, 197 глав сельских и городских поселений, а также пройдет 9 референдумов.


Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

21.07.2017 13:29
- гость -

нагло распоряжаются нашими деньгами.

0  0
21.07.2017 13:38
Миpoтвopeц

А Лёха Oвальный распорежаеться деньгами Госдепа и Ходора!

0  0
21.07.2017 13:40
Букет цветов

*внутрипартийными деньгами, с подключением, мистер. Очевидное и закономерное решение перед выборами, которое приняла бы любая партия, для которой важен результат выборов и важно что то делать для электората. Остальным партиям же просто плевать, кампания пройдет на от***сь. Собственно, что предпринимает главный, как они выразились, конкурент единой россии - справедливая россия? Где их борьба за электорат?

0  0
21.07.2017 13:41
Socrat

Партия прекрасно работает, думаю, это видно Поттер проектам,которые сейчас реализуются. Так что эти деньги вполне могут пойти на реализацию новых проектов. Так что это хорошо, что у партии есть возможность делать удобнее жизнь горожан.

0  0
21.07.2017 13:42
Илья

Можно быть уверенным, что эти деньги пойдут на полезные вещи, которые подлежат реализации только Единой России - остальным партиям доверять не особо хочется, тем более ЕР заслужила это финансирование, хотя бы в нашем городе - сколько нужных проектов уже реализовано и скольким ещё предстоит быть осуществлёнными!!

0  0
21.07.2017 13:43
гость

Важно демонстрировать серьезные намерения на работу перед выборами, а не безразличие, потому и увеличили качество работы своих рег. отделений за свой счет, что правильно, я считаю, потому как конкуренция среди политических сил в стране нарастает и избирателю необходимо предлагать более качественный продукт, нежели соперники, и это нормально

0  0
21.07.2017 13:48
- гость -

Только жизнь народа почему-то не улучшается.

0  0
21.07.2017 13:54
- гость -

И лизуны отлизали((((

0  0
21.07.2017 13:56
- гость -

Опять троляка едросовская возбудилась

0  0
21.07.2017 14:00
гость

вот поэтому и надо голосовать против ЕР

0  0
21.07.2017 14:09
- гость -


21.07.2017 14:00
гость

И не только по этому....

http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-obnaruzhil-rekordnuyu-s-1998-goda-dyru-v-platezhnom-balanse-rossii-1002166716

0  0
21.07.2017 14:32
689

Баннеры с фотографиями старых "козлов" развесили с громкими словами,больше ни что не способны!

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
14:51
"Часы Путина" продали за 1 млн евро на аукционе в Монако 1
14:33
Российские туроператоры выступили против курортного сбора в Алтайском крае 1
14:22
Показываем арсенал "подрывника", годами терроризировавшего Рубцовск 2
14:17
День тигра пройдет в барнаульском зоопарке 1
14:04
"Мы скучаем!": как поклонники отреагировали на гибель вокалиста Linkin Park 0
13:54
Эксперты включили Алтайский край в рейтинг убыточных регионов по ОСАГО 3
13:46
Пенсионера из Рубцовска судят за подрыв милиции, жилых домов и убийство 0
13:32
Музей шоколадных скульптур и улица художников появятся в "Белокурихе-2" 2
13:23
"Единая Россия" добавила денег на выборы в Алтайском крае 12
13:14
Фотоновости. Автомобиль "Яндекс.Такси" сгорел в Бийске 0
13:06
Ремонт автомобилей – самая востребованная услуга в Алтайском крае 1
12:54
Аномальная жара под 35 градусов придет в Алтайский край на следующей неделе 5
12:38
Останки космического грузовика "Прогресс МС-05" затопили в Тихом океане 3
12:22
Двое детей на велосипеде попали под автомобиль в Новоалтайске 0
12:13
Мировой хит Despacito перепели на алтайском языке. Видео 7
12:01
Новая буря: выходные в Алтайском крае пройдут в условиях ливней и града 4
11:47
Россия молится за Честера: фанаты LP запустили в соцсетях новый хештег 11
11:32
Котлеты, закуски и заправки: готовим на Кухне.Amic.ru блюда из баклажанов 0
11:22
Госдума собирается принудительно отправлять алкоголиков на лечение 8
11:14
Сыр с васаби и кедровым орехом начали выпускать в Алтайском крае 1
11:03
Задержаны вероятные вандалы, скинувшие шары с моста через Барнаулку 16
10:53
Площадь Советов в Барнауле хотят закрыть для неформатных акций и митингов 27
10:40
Биатлонный комплекс в Белокурихе достроят ради Олимпиады в Корее 2018 года 1
10:34
Погодных аномалий станет больше, или Что происходит с климатом на Алтае? 3
10:24
На сцене и в жизни: вспоминаем, каким был Честер Беннингтон 0
10:13
Toyota протаранила дерево в Барнауле, пострадали четыре человека 0
10:04
Зураб Церетели закончил работу над памятником Роберту Рождественскому 2
10:00
Абитуриенты АлтГТУ могут узнать прогноз зачисления 1
09:48
Озеро Манжерок в Горном Алтае закроют для посещения 9
09:31
Попавший в аварию автомобиль блокировал движение на путепроводе в Барнауле 3
09:20
Как привлечь покупателей: основатель "Быстромаркета" о своем онлайн-бизнесе 7
09:18
Алтайский край вошел в число лидеров среди регионов по развитию туризма 13
09:08
Схему движения изменили на проспекте Калинина в Барнауле 2
09:00
Будущее наступило: "Билайн" представил новую умную платформу 14
08:49
Гости "Шукшинских дней" рассказали о голливудском заговоре и "нашем" кино 0
08:30
Новый уровень отдыха: где в Горном Алтае найти ривьеру? 8
08:07
Чем опасна гроза: что делать, чтобы не погибнуть от удара молнии 1
07:45
Что за праздник явление Казанской иконы Божией Матери и как его празднуют? 1
07:24
Дорожный патруль: добровольцы помогают избавлять Барнаул от пьяных за рулем 23
07:03
Квартиру с кабинетом-кальянной продают в центре Барнаула за 20 млн рублей 17
06:44
Восемь Instagram лучших молодых футболистов мира 9
06:23
Рабочая неделя в Алтайском крае завершается грозами и градом 4
06:01
Аэропорт Горно-Алтайска продали как непрофильный актив 1
05:04
Экс-футболиста О. Джей Симпсона помиловали в США 3
04:10
Авария с двумя авто произошла на трассе в Алтайском крае. Фото и видео 3
03:09
Солист группы Linkin Park покончил с собой в США 9
02:15
СК проводит проверку после отказа в допуске на борт беременной в Домодедово 1
01:12
СМИ сообщили, что сын Кличко не говорит по-украински 2
00:04
Власти Малайзии запретили в стране песню Despacito за непристойность 5
23:54
Восемь украинских солдат пострадали при взрыве инженерного боеприпаса 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.