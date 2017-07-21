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Автомобиль "Яндекс.Такси" загорелся в Бийске в ночь на пятницу, 21 июля.
Пользователи социальных сетей уточняют, что инцидент произошел в районе "Детского мира".
По официальной информации ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о пожаре поступили в 02:21 по местному времени. В 02:29 пожар был ликвидирован.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 10 человек и 3 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 7 человек личного состава и 2 единицы техники", — уточняют в спасательном ведомстве.
О пострадавших не сообщается.
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